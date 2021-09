Ministro da Educação é acusado de inaugurar serviço que não irá funcionar no Acre: “é uma farsa”, diz professora

Enquanto o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, participava de uma cerimônia de entregas e inaugurações de obras e projetos na Universidade Federal do Acre (Ufac), na manhã desta quarta-feira, 29, acadêmicos e lideranças sindicais realizaram uma manifestação contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, que prevê mudanças nos direitos dos servidores e contra os projetos que foram apresentados pelo ministro.

A professora Madge Porto, coordenadora do curso de Psicologia da instituição, declarou que inauguração do serviço de psicologia é uma farsa. Segundo ela, o local do curso não tem condições mínimas de funcionamento. “Esse evento é para mostrar que em mil dias ele fez alguma coisa, mas, isso nem foi recursos dessa gestão”, desabafou.

Com cartazes e palavras de ordem direcionadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, os alunos protestaram contra os cortes do orçamento público da Ufac, onde em 2021 teve um corte de mais de R$ 11,9 milhões (24%) em relação ao orçamento de 2020.

Dados apontam que em 11 anos, o orçamento do MEC para as universidades federais caiu 37%. No Acre, em sete anos, a redução dos repasses, tanto para custeio como para investimentos, foi de 48,2%. À época, a reitoria Guida Aquino afirmou que os cortes acarretaram prejuízos orçamentários que alcançaram o ensino, pesquisa, extensão, assistência à comunidade acadêmica e outros.

