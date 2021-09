Moisés avalia mil dias de governo, crítica Frente Popular e diz que gestão valoriza aliados

Para evitar qualquer tipo de reclamação de favorecimento para qualquer equipe e aumentar ainda mais a dose de emoção na reta final do campeonato, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) decidiu mudar a última rodada do Estadual 2021. Na próxima quinta-feira, 30, as duas últimas partidas do segundo turno vão acontecer em horário simultâneo.

Na Arena da Floresta se enfrentam Humaitá e Atlético. Com três pontos, as duas equipes ainda sonham com o título. No caso do Humaitá, caso seja vencedor do segundo turno, já garante o título inédito do futebol acreano de forma direta, sem finais. Ocorre que tanto o Tourão de Porto Acre quanto o Galo Carijó não dependem de suas próprias forças. Enquanto estiveram se enfrentando, no mesmo horário, no estádio Florestão, o Rio Branco vai está jogando contra o Galvez. O Estrelão é o líder do returno e joga por um empate para conquistar o título do segundo turno e garantir vaga para o Brasileirão da Série D e a Copa do Brasil do ano que vem.

As duas partidas simultâneas serão transmitidas ao vivo para FFAC TV e pelo ac24horas a partir das 17:50h da próxima quinta.