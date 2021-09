Governo gasta mais de R$ 200 mil na aquisição de armas não letais para a PM

A Polícia Militar do Acre está com seu estoque de armas não letais e de munições químicas renovado. No Diário Oficial desta terça-feira, 28, o governo do estado, por meio de dispensa de licitação, anuncia a aquisição de mais de R$ 200 mil em equipamentos para, de acordo com o contrato, munições químicas, para atender as demandas operacionais da Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC, para reposição e suprimento da Reserva Química do Batalhão de Operações Especiais e do 1º Curso de Operações ROTAM – COR/AC.

São 36 spray de pimenta ao custo de mais de R$ 600 cada. Totalizando quase R$ 23 mil

O governo também está adquirindo gás lacrimogêneo de médio e longo alcance e três tios de granadas lacrimogêneas de alta emissão e a granada triplica Na descrição, as explicações técnicas são de que o equipamento produz intenso volume de fumaça contendo agente lacrimogêneo através de três pastilhas de emissão de gás, que são ejetadas para fora do corpo da granada e caem no solo em pontos diferentes, dificultando a devolução contra a tropa.

Esse tipo de arma não letal é usada, principalmente, para conter manifestações quando a força policial considera que pode ocorrer dano ao patrimônio público ou ameaças à integridade física.