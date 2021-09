Governador diz que empresa de Jarbas Soster abaixou preço para pegar obra da BR e agora não consegue executar serviço

A terra das ladeiras e da boa farinha de mandioca, Cruzeiro do Sul, que já deu três governadores ao Acre, completou 117 anos de fundação nesta terça-feira, 28, com obras de infraestrutura em andamento e a garantia do governador Gladson Cameli de que haverá vagas para o município no concurso público que ele vai realizar com lançamento de edital ainda este ano.

A história de Cruzeiro do Sul vai de município isolado à cidade núcleo do comércio regional do Juruá. Depois de amargar um século de isolamento via terrestre, com o transporte de alimentos, combustível e todos os insumos feito exclusivamente de balsa pelos rios, desde o início dos anos 2000 o município passou a contar com estrada no verão Amazônico.

A partir de 2011, com o asfaltamento da BR-364, a realidade mudou e atualmente só combustível e itens pesados de material de construção chegam pelos rios da região. São os caminhões que transportam as mercadorias pela estrada, que apesar dos problemas estruturais, segue aberta de inverno a verão.

“As dificuldades enfrentadas pelos pioneiros forjou o espírito aguerrido dos cruzeirenses”, avalia o presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha.

Obras

Cruzeiro do Sul faz aniversário com uma obra que muda o cenário e garante maior mobilidade na região. É a duplicação da Rodovia Estadual 405, que liga o município a Mâncio Lima, passando pelo Balneário Igarapé Preto e pelo Aeroporto Marmud Cameli. A estrada esburacada e irregular vai dando lugar a uma rodovia duplicada com duas pistas em dois sentidos, ciclovia calçada, meios-fios e canteiro central com paisagismo.

Todo cuidado é tomado com a drenagem da rodovia para evitar dano ao pavimento. Segundo o e engenheiro Leandro Costa de Lima, já foi feita a coleta das águas com dispositivos de drenagem, assim como a limpeza e troca de solo, reforço do sub leito. Agora é feita a sub base do trecho de 6 quilômetros.

“O nosso planejamento é de asfaltar 6 quilômetros do aeroporto ao Sesc este ano e, no próximo ano, fazer todo esse trabalho no restante do trecho, somando 11,4 quilômetros do total da obra”, detalha o engenheiro.

No período chuvoso, as obras não vão parar. Será a vez de fazer calçadas, meios-fios e o canteiro central. O investimento do governo do Estado na Rodovia AC-405 é de R$ 36 milhões.

Já na segurança pública, o governo investe R$ 6,9 milhões em reforma, ampliação e reestruturação da Delegacia da Mulher, Centro Integrado de Comando e Controle, Companhia de Operações Especiais e do Centro Socioeducativo do Juruá.

O Estado vai ampliar a presença na região, que faz fronteira com o Peru, com o uso da tecnologia no Centro Integrado e com a instalação do Grupamento Especial de Fronteira em Cruzeiro do Sul neste mês de dezembro. O investimento em tecnologia será de cerca de R$ 4,5 milhões em videomonitoramento para o cerco eletrônico, com câmeras que farão reconhecimento facial e de placas de veículos. Por Cruzeiro do Sul, passam centenas de toneladas de drogas anualmente.

Indústria e Comércio

Cruzeiro do Sul tem cerca de 4 mil empresas e 250 indústrias. A Associação Comercial do Alto Juruá, fundada em 1910, é a mais antiga do Acre. As indústrias locais têm apoio da Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

O presidente da Associação Comercial, Luís Cunha, cita que Cruzeiro do Sul é referência comercial para as outras quatro cidades do Vale do Juruá, além de municípios do Amazonas, como Guajará e Ipixuna.

O vice presidente da entidade, Assem Cameli, lembra que tudo que era consumido nessa região era adquirido em Manaus e Porto Velho e chegava em balsas pelos rios. “A viagem levava até um mês e no período de seca dos rios, havia muita dificuldade para abastecer Cruzeiro”, destaca.

A partir da gestão do ex-governador Orleir Cameli, a BR-364 passou a ser aberta anualmente em todo verão Amazônico. Em 2011, a rodovia foi asfaltada e os empresários passaram a adquirir as mercadorias em Estados de outras regiões do Brasil.

Atualmente, somente combustível e itens da Construção civil, como cimento continuam sendo transportados de balsa pra Cruzeiro do Sul. As embarcações carregam mais mercadorias com menor custo.

Três governadores de Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul já deu ao Acre três governadores: José Augusto foi o primeiro governador eleito do Estado em 1962 e deposto pelo golpe militar. Orleir Cameli governou o Estado de 1994 a 1999. Ele reabriu a BR-364 e manteve a estrada aberta no período de seca durante toda a gestão. Também asfaltou a maior parte das ruas de Cruzeiro do Sul, enquanto foi prefeito do município. Agora, o sobrinho do ex-gestor, Gladson Cameli, é o governante. Ele diz estar extremamente feliz no cargo e acredita que com o declínio da pandemia de Covid-19, poderá dar sequência ao planejamento do governo. Cameli se diz ansioso pelo lançamento do concurso público que vai realizar com vaga para Cruzeiro do Sul.

“Estou mais do que feliz. Estou motivado e renovado. É como se fosse um recomeço porque a pandemia diminuiu e os exames que acabei de fazer apontam que estou muito bem de saúde. Agora é hora de dar continuidade ao planejamento e honrar os compromissos. A estrada AC-405 já está adiantada, mudando o cenário, o visual da cidade e vai melhorar muito a mobilidade.

Segundo ele, o concurso que irá lançar terá vagas para Cruzeiro do Sul em várias áreas e “representa geração de emprego e renda e melhoria na prestação de serviços para a população”.

O prefeito Zequinha Lima afirma ser uma honra gerir a cidade e que nesses nove meses de gestão tem buscado fazer o melhor para a população, mas confessa que é grande desafio. “O desafio é bem maior do que às vezes pensamos. Já enfrentamos quatro alagações, uma pandemia que nos tirou muitas pessoas queridas e no meio de tudo isso, tivemos que tocar a gestão com aquilo que não deve ser esquecido: limpeza, iluminação, recuperação das nossas ruas, pagamento dos nossos servidores em dia e etc.

Tenho uma equipe dedicada que nos ajuda todos os dias a enfrentar os desafios.

Ninguém faz nada sozinho, agradeço ao governador Gladson que tem nos dado todo apoio possível, junto do nosso presidente da Assembleia, deputado Nicolau Júnior, os nossos 14 vereadores, que sem eles não seria possível fazer o que estamos fazendo. Baixamos em mais de 90% os casos de dengue e fomos uma das primeiras cidades do Brasil a vacinar mais rápido a nossa população contra a Covid-19”, assinala Zequinha, lembrando ainda que em 117 anos, Cruzeiro tem pela primeira vez em sua história a prefeitura e o governo do Estado alinhados do ponto de vista político e de gestão. Fato que, junto com o planejamento adequado, segundo Lima, faz toda a diferença para que o município dê um salto com relação à infraestrutura.

O bispo Dom Flávio Giovenale também deu os parabéns à Cruzeiro do Sul e ressaltou o passado, o presente e o futuro do município.

“Muitas pessoas ajudaram em sua fundação e crescimento para que no presente o município seja polo sede do Alto Juruá e sede de Diocese. Cruzeiro tem o comércio dinâmico, agricultura forte, pesca viva, zona urbana e zona rural avançando cada vez mais, uma vida espiritual dinâmica marcada pela presença da Igreja Católica e das demais Igrejas Cristãs, dos Centros Espíritas, da União Vegetal e de outras Religiões. O futuro queremos que seja marcado pelo projeto de Jesus que quer vida plena e abundante para todos. Na pós-pandemia queremos corrigir os erros do passado, reforçar os acertos e sonhar com Deus um futuro melhor com inclusão, progresso e vida plena para todos, sem deixar ninguém de lado. Parabéns Cruzeiro do Sul”, concluiu.

Fotos: Marcos Vicentti