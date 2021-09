Acreano se nega a “ficar” com homem e é agredido em SP

O jovem acreano e blogueiro, Thiago Matheus, 26 anos, mais conhecido como “Acreana Real” compartilhou nas redes sociais os momentos de terror que viveu na manhã desta segunda-feira, 27, no centro de São Paulo (SP).

Em uma série de stories divulgados no Instagram, Thiago aparece chorando após ter sido vítima de agressão de um homem que não aceitou um ‘não’ como resposta do blogueiro, após ele se negar a ter relações. No vídeo, é possível constatar o rosto do jovem desfigurado.

“O cara queria me obrigar a ficar com ele e eu não queria. Eu vim ao posto da Polícia Militar e o agente me ignorou. O homem me bateu e eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Ele falou que ia me levar pra casa dele e depois começou a me bater”, disse o jovem aos prantos.

“As pessoas aqui de SP são cada uma por si. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida e eu pedi ajuda na padaria, mas o homem de lá, mandou eu ir embora e o meu agressor me bateu fora da padaria”, acrescentou.

Em outro trecho, Thiago afirmou que se encontra em casa se recuperando das agressões sofridas e salientou que só foi receber ajuda após mostrar o número de seguidores que tinha no Instagram aos agentes da Polícia Militar de São Paulo.

“Eu corri até o posto de polícia e o agente não me deu nem atenção, aí quando eu disse que era influente o policial começou a me dar confiança. O meu medo era o homem me levar e querer me matar. Eu entrei no desespero”, salientou o jovem aos prantos.

Veja o vídeo: