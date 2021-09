Rio Branco FC e Humaitá seguem brigando pelo título do Acreano; Atlético ainda tem chance

Um grupo de criminosos arrancou um cofre que se situava dentro de uma sala de um posto de gasolina no último dia 6 de setembro, às 3h10 da madrugada, em Rio Branco. As imagens da ação dos criminosos foram divulgadas na última quarta-feira, 22, pela Polícia Civil.

Em cinco minutos, os criminosos renderam um morador de rua e com um cabo de aço, arrancaram o cofre e colocaram no porta-malas de um carro, modelo Pálio. No vídeo é possível ver um dos assaltantes acordando e agredindo o morador de rua que estava dormindo no local, eles impedem o homem de sair da sala, apagam a luz e o mantém ao lado do cofre.

Em seguida, cerca de três homens aparecem com um cabo de aço que colocam em volta do cofre e o arrancam com ajuda do carro que está do lado de fora. Com o porta-malas aberto eles fugiram do local. “Havia R$ 30 mil dentro do cofre e eles renderam e amarraram um frentista, além do morador de rua que também foi rendido”, relata o delegado Leonardo Santa Bárbara.

Após investigações da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), o cofre, as ferramentas e o veículo utilizados foram encontrados na manhã da última quarta-feira, 22, em uma casa do bairro Montanhês, em Rio Branco. Dois homens, de 23 e 18 anos, também foram apreendidos e interrogados e chegaram a confessar participação no crime, mas não puderam ser presos.

“Como não estavam mais em estado de flagrância eles foram interrogados e liberados, muito embora tenham sido identificados. Então seguimos as diligências no intuito de identificar os outros dois. Eles só vão ser presos se o juiz entender que deve decretar a prisão preventiva, como não tem o estado de flagrância”, explica o delegado.

Com informações da AgazetadoAcre, com a colaboração de Daniel Scarcello

Veja o vídeo: