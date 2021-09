Marina Silva declara apoio a Freixo para governo do Rio de Janeiro

(Foto: Wenderson Araujo | Cleia Viana

A ex-senadora Marina Silva declarou seu apoio a Marcelo Freixo (PSB-RJ), pré-candidato ao governo do Rio na eleição do ano que vem. Junto com a ex-ministra do Meio Ambiente, a candidatura do deputado federal passa também a ser endossada pela Rede. Segundo Marina, a aliança faz parte de um processo de diálogo com o PSB e outros partidos em busca de propostas mais sustentáveis para o estado.

“Manifestar apoio à pré-candidatura de Marcelo Freixo no Rio de Janeiro é iniciar um processo de diálogo com o PSB e outros partidos para a articulação e formulação de um programa com propostas para melhorar o estado do Rio de Janeiro e resgatar a capacidade das pessoas em sonhar com uma sociedade mais justa, próspera, democrática, diversa e sustentável”, afirma.

Com o apoio de Marina, a Rede e setores do PV vão assumir o programa de meio ambiente e desenvolvimento para a pré-candidatura de Freixo. Segundo o deputado, o objetivo é criar um modelo de desenvolvimento para o estado que possa atrair investimentos internacionais.

“Isso não é só uma pasta do meio ambiente, isso é um modelo de desenvolvimento que pense em emprego e que pense em renda a partir de um lugar melhor para se viver. Já me reuni com alguns setores responsáveis de reflorestamento que acham que o Rio de Janeiro pode ser pioneiro e parceiro de países como Noruega e Alemanha. Isso pode ser um ativo financeiro para o Rio”, explica Freixo.

Com o endosso de Marina Silva, o deputado passa a ter a seu lado nomes como o de Heloísa Helena, presidente nacional da Rede, Eduardo Bandeira de Mello, que foi presidente do Flamengo e ex-candidato à prefeitura do Rio em 2020, e Andrea Gouvêa Vieira, ex-vereadora na cidade.

Fonte: Extra