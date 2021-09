Acreanos fazem prova em concurso do Banco do Brasil neste domingo

O idoso José Vicente de Souza, de 66 anos, foi vítima de atropelamento e morreu na tarde deste sábado, 25, na Via Chico Mendes nas proximidades do estádio Arena da Floresta, no 2° Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o idoso tentou atravessar a via, um motociclista e um veículo que trafegavam no local ainda conseguiram desviar de José, quando o condutor do veículo Honda City, de cor prata, que trafegava no sentido centro-bairro, não visualizou o idoso na pista e o atropelou. Com o impacto, José bateu a cabeça no para-brisa do carro e caiu desmaiado na via. Após atropelar o idoso, o motorista do veículo permaneceu no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, mas o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da viatura.

O própria ambulância do SAMU encaminhou o corpo de José ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A área foi isolada pelos Policiais do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.

O motorista do veículo Honda City foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro) e o resultado deu negativo, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.