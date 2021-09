Temporal em Rio Branco e política são as pautas do Boa Conversa

O Boa Conversa, exibido pelo ac24horas, na noite desta sexta-feira, 24, abordou diversos assuntos que movimentaram a política acreana e a chuva que deixou estragos em diversos pontos da Rio Branco. O quadro foi conduzido pelo jornalista, Leônidas Badaró, e teve comentários dos colunistas políticos Astério Moreira e Marcos Venicios.

No programa, os jornalistas comentaram as alianças formadas para dar musculatura à pré-candidata ao Senado Federal, Márcia Bittar e a situação envolvendo a saída de Márcio Bittar (MDB) para a fusão do DEM e PSL.

O início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do transporte coletivo teve o escopo de investigar as causas dos problemas enfrentados no setor de transporte público de Rio Branco, bem como a condução do contrato de concessão firmado com as atuais empresas prestadoras de serviço.

Durante o quadro, foram exibidas imagens enviadas pelos internautas ao ac24horas como a queda de uma torre de internet na Rua Quintino Bocaiúva, no Bosque, o desabamento do teto do estacionamento do Supermercado Pague Pouco, localizado nos arredores da praça da Juventus.

Além disso, houve o registro também da queda da fachada do Hotel Guapindaia, localizado no Bosque, em cima de um veículo, causando grande prejuízo aos proprietários do hotel.

Ainda não é possível mensurar a quantidade de ocorrências notificadas durante este temporal, mas ao que se sabe diversos bairros de Rio Branco também registraram oscilações na rede elétrica.

