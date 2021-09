Sem registro de mortes, Acre contabiliza 3 casos de Covid-19

A presa monitorada por tornozeleira, Marlete Granjeiro do Nascimento, de 29 anos, foi ferida a golpes de faca na madrugada desta sexta-feira, 24, após ter sua casa invadida pelo namorado. O crime aconteceu na rua Maria de Lurdes, no bairro Triângulo Novo, no 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Marlete estava em casa dormindo quando foi surpreendida pelo namorado que invadiu sua residência. A polícia informou que ao autor do crime estava participando de uma bebedeira em outro lugar, quando resolveu ir até a casa de Marlete e após uma discussão, o criminoso tomou posse de uma faca e desferiu sete facadas que atingiram a vítima na cabeça, pescoço, rosto, peito e no braço. Após a ação, o namorado fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a detenta ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características do autor do crime, fez o patrulhamento na região em busca de prendê-lo, porém, não obteve êxito.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).