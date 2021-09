Deracre recupera trechos da Estrada da Borracha, em Xapuri

As obras consistem em serviços de tapa-buracos em toda a extensão da via, que tem estado geral bom, mas apresenta pontos críticos em alguns trechos, oferecendo risco ao tráfego de veículos. Os reparos estão sendo feitos em asfalto quente e correspondem a um compromisso feito pelo governador Gladson Cameli de manter a estrada em boas condições.

A reportagem entrou em contato com o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, na tarde desta sexta-feira (24), para obter detalhes a respeito dos serviços que estão sendo executados na rodovia estadual, mas ele não respondeu até o fechamento desta nota.

A AC-485 possui 12 quilômetros de extensão nesse trecho entre a BR-317 e Xapuri, onde se chama Estrada da Borracha. O nome se deu em razão da localização da Fábrica de Preservativos Natex, instalada no km 6, no ano de 2008. No seu curso, nas duas margens, a estrada é circundada de seringueiras, plantadas quando a rodovia foi pavimentada, entre os anos 1999 e 2000.

BR-317

As obras na Estrada da Borracha ocorrem no momento em que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) avança com a recuperação da BR-317 entre Rio Branco e os municípios do Alto Acre. No trecho entre o trevo de Plácido de Castro e o Entroncamento de Xapuri, as condições da rodovia federal são muito boas, apesar de alguns problemas pontuais.

Na próxima semana, há a previsão de serem iniciados os serviços de recuperação de um rompimento ocorrido em março, nas proximidades de Epitaciolândia, além da recuperação do trecho urbano em Epitaciolândia e Brasiléia. Entre Brasiléia e Assis Brasil estão ocorrendo serviços de manutenção com tapa buracos e remendos profundos, segundo o DNIT.