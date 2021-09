Bombeiros registraram 61 ocorrências durante forte temporal em Rio Branco

A assessoria do Corpo de Bombeiros informou na noite desta sexta-feira, 24, que o temporal que ocasionou vários estragos em Rio Branco, foram registrados 61 ocorrências via Ciosp.

De acordo com os dados, foram 53 acionamentos relacionados a queda de árvores e vistorias em situação de risco em virtude da ventania do início da tarde. Além disso, houve 8 chamados envolvendo destelhamentos. “Nossas equipes de salvamento estão todas empenhadas”, disse a equipe a reportagem do ac24horas.

Já o coordenador da Defesa Civil da capital, Cláudio Falcão, disse que o temporal durou pouco mais de uma hora, choveu 24mm de água. O major não especificou quantos milímetros de chuvas estão programados para o restante do mês.

A chuva que desabou na cidade ocasionou vários estragos, na ocasião, os hospitais Santa Juliana e Pronto-Socorro foram inundados, além disso, uma residência no bairro Cadeia Velha acabou caindo em via pública, por último, ocorreu uma queda de uma torre de internet na Rua Quintino Bocaiúva, no Bosque e o desabamento do teto do estacionamento de um supermercado.

Em meio aos destroços, o vento ocasionou queda de energia em alguns pontos de Rio Branco como por exemplo, no bairro Bosque e parte da Baixada da Sobral.

Veja o vídeo: