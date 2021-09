Inscrição para cursos no Centro de Idiomas da Ufac vai até 30 de setembro

“A BR-364, entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul, não será fechada mesmo no período chuvoso”. Essa declaração foi dada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ao deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), em Brasília, na quarta-feira (22), durante reunião com a bancada federal do Acre para tratar sobre o risco da principal rodovia que corta o Acre fechar durante o inverno.

Gonzaga, que é primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, compareceu à reunião representando o Legislativo acreano já que Nicolau Junior, presidente da Casa, cumpria outra agenda no momento. Nicolau e o senador Marcio Bittar foram responsáveis pela articulação para agendar a reunião com o ministro.

Tarcísio afirmou que a BR-364 no Acre precisa passar por uma recuperação estrutural, mas isso será feito somente a partir do ano que vem. Neste momento, será feito um trabalho paliativo para evitar o fechamento.

“A BR-364 no Acre precisa de uma recuperação estrutural, onde não adianta mais fazer tapa-buracos como solução permanente. Mas vamos fazer nos próximos 15 dias um trabalho de tapa-buracos para evitar acidentes e evitar que a rodovia seja fechada. Não vamos deixar a rodovia fechar mesmo no inverno. Depois vamos pensar em recuperar a via de forma correta”, disse.

O deputado Luiz Gonzaga apresentou ao ministro o risco da BR-364 fechar no período chuvoso e o prejuízo que isso poderá causar a milhares de acreanos que dependem da rodovia para se locomover e transportar seus produtos agrícolas e mercadorias. Gonzaga explicou que a BR é de suma importância para a economia do Acre.

“Apresentamos ao ministro a necessidade da estrada permanecer aberta o ano todo. Não queremos mais vivermos fantasmas do passado onde moradores do Juruá ficavam isolados do restante do país, via terrestre, por falta de manutenção da rodovia. A retomada da economia do Acre, pós-pandemia, depende da BR-364 permanecer aberta”, disse Gonzaga.

Gonzaga recebeu a garantia do ministro de que a estrada não fechará em hipótese alguma. Segundo Gonzaga, Tarcísio anunciou ainda que o governo federal já está preparando a manutenção da via com data para começar nos próximos 15 dias.

“Além de nos garantir que a estrada não vai fechar, o ministro afirmou que no prazo de até 15 dias os reparos na via serão feitos para manter a circulação e que ano que vem será feita uma reconstrução total da BR-364 no Acre, disse.