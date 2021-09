Receita abre 5º lote de restituição do IR e Acre tem mais de 760 contribuintes para receber

Neste ano, a primavera começa nesta quarta-feira (22), às 14h21m, no horário do Acre. A mudança de estação é um fenômeno astronômico, que acontece por causa dos movimentos da Terra. Mas por que as estações têm dia e hora certa para começar e acabar? É tudo uma questão de movimentos da Terra.

Na astronomia as estações do ano são definidas a partir de posições específicas que a Terra alcança em seu movimento ao redor do Sol. A data de início da primavera acontece quando temos a mesma quantidade de luz do sol nos dois hemisférios, Sul e Norte, o dia e a noite têm a mesma duração e isso é chamado de equinócio.

Também temos outros dois pontos muito importantes conhecidos por solstícios. Isso acontece duas vezes no ano, no início da primavera e no início do outono. Já quando o dia é o mais longo do ano (e a noite mais curta) é a data que marca o início do verão. No caso contrário (noite mais longa e dia mais curto) temos o início do inverno.

Previsão para a estação

De acordo com a empresa de estudos climáticos Climatempo, na maior parte da estação teremos temperaturas médias mensais dentro e acima da média normal em praticamente todo o país. É possível a ocorrência de nova onda de calor, porém não tão intensa quanto a observada na primavera de 2020, quando várias regiões do país bateram recordes históricos de calor.

Chuva

Desde o início de setembro, as pancadas de chuva retornaram sobre a várias áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do país, mas de forma irregular. As precipitações mais frequentes e volumosas durante o mês de setembro devem ser observadas no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Amazonas.

Outubro e também novembro devem ser dois meses com o aumento da frequência e do volume de chuva sobre o Sudeste, Centro-Oeste e principalmente o sobre o Norte do Brasil.

Apesar da tendência de volume chuva acima da média normal em áreas importantes para o abastecimento dos reservatórios para geração de energia, o volume de chuva ainda estará muito abaixo do necessário para regularizar a situação.

O aumento da chuva em novembro vai fazer com que grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil fiquem menos quente neste mês.

Mas e o horário?

O horário está relacionado com o tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno do Sol. Diferente do que imaginamos, o percurso total leva um pouco mais 365 dias. São cerca de 365 dias, 5 horas e 45 minutos e é por causa dessa diferença que as estações do ano também sofrem alterações de um ano para o outro. Os astrônomos conseguem definir, através de cálculos matemáticos, o horário exato de todas as próximas viradas de estações.

Com informações fornecidas pela Assessoria de Comunicação da Climatempo.