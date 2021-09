Porto Walter começa a pagar salário de servidores nesta quarta-feira; veja o calendário

Caiu chuva de granizo no município de Mâncio Lima no final da tarde dessa segunda-feira (20), na cidade mais ocidental do Acre. As pedras de gelo foram vistas nas zonas urbana e rural e vários vídeos circulam nas redes sociais.

Nos Bairros São Domingos e Iracema, as pedras de gelo foram recolhidas do chão por moradores. “Olha aí, não é mentira não”, disse uma mulher ao mostrar as pedras de gelo nas mãos. No Ramal do Generoso, as pessoas também filmaram o granizo caindo.

Ainda não há informações sobre danos causados pelas pedras de gelo na cidade ou na zona rural, onde há plantações de café e outros produtos agrícolas.

Granizo são pedras de gelo que se formam em nuvens de grande extensão vertical chamadas de cumulonimbus. Estas nuvens são chamadas em Meteorologia de “nuvens frias”, pois uma porção delas tem temperatura abaixo de zero e é aí que o granizo se desenvolve dentro da nuvem. Essas pedras são compostas por água no estado sólido e medem entre 5 e 200 mm de diâmetro.

Veja os vídeos: