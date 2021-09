Grande incêndio atinge área do batalhão do Corpo de Bombeiros e pista de pouso de Xapuri

No momento em que uma tempestade atingiu a Cruzeiro do Sul e derrubou um hangar no Aeroporto do município, o piloto do helicóptero estava dentro da aeronave. Por sorte, ele conseguiu escapar sem se machucar com gravidade, apenas com leves escoriações. “Ele conseguiu sair só com algumas escoriações leves. Os danos maiores foram ao patrimônio”, relatou o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tenente Josadaque.

Segundo o militar, o grupamento que fica de serviço no aeroporto atendeu a ocorrência. Já dentro do avião monomotor que também foi atingido pelo hangar, não havia ninguém.

O hangar e o avião atingidos são de uma empresa particular de Cruzeiro do Sul e o helicóptero seria de uma igreja que realiza missão na região.

Segundo o coronel Negreiros, piloto da Centro Integrado de Operações – Ciopaer, o helicóptero do governo fica no Corpo de Bombeiros, entretanto, nessa terça, a aeronave está em manutenção preventiva na capital do Acre, Rio Branco.