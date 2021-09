Iniciada a primeira perfuração para ponte do anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), executou a perfuração em solo da primeira estaca que sustentará a estrutura da ponte do contorno rodoviário Brasiléia-Epitaciolândia, segundo informação da estatal Agência de Notícias do Acre.

De acordo com as informações, os serviços estão sendo efetuados por meio de parceria entre governo federal, via Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), e Consórcio Cidade/CZS/Meta.

A ponte tem via dupla com 250 metros sobre o Rio Acre e vai tirar a circulação pesada de veículos pela BR-317 rumo a Assis Brasil, na fronteira com Iñapari, no lado peruano.

Petronio Antunes, presidente do Deracre, afirmou que o início das obras “é um esforço do governador Gladson Cameli pelo bem do povo acreano”. Segundo ele, a ponte fará a interligação entre Brasiléia e Epitaciolândia e será uma saída para o mercado internacional.

Além de facilitar o tráfego na região, a ponte deve beneficiar mais de 50 mil habitantes e movimentar a economia na região, com a geração de emprego e renda, segundo o governo.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.