Senac abre inscrições para 158 vagas gratuitas para cursos em Rio Branco

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Acre abriu nesta quinta-feira, 16, inscrições online para 160 vagas gratuitas em oito cursos distintos. Os cursos são ofertados por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e tem como objetivo promover a inclusão social de pessoas de baixa renda. As inscrições acontecerão somente pela Internet até segunda-feira, 20 de setembro, por meio do link http://psg.ac.senac.br/site/cursos-psg.

As vagas são para os cursos de Assistente de Logística, Assistente de Marketing e Vendas, Assistente de Recursos Humanos, Frentista, Montador e Reparador de Computador, Operador de Caixa, Operador de Computador e Assistente Administrativo. E acontecerão no Núcleo de Educação Profissional Palácio do Comércio.

Para participar, o interessado deve acessar o site, ler o edital, escolher o curso que deseja concorrer e preencher sua inscrição no Programa. Os candidatos devem atender a algumas exigências, como ter renda familiar per capita de até dois salários-mínimos, ter idade igual ou superior à idade mínima exigida para acesso ao curso e ter escolaridade exigida para o curso escolhido. Todas essas informações encontram-se no edital publicado (nº. 033/2021).

A classificação dos inscritos vai obedecer a ordem de inscrição, atendimentos aos critérios de seleção e quantidade de vagas oferecidas em cada curso. O resultado da classificação será divulgado no dia 22 de setembro, no site do Senac Acre portal.ac.senac.br/psg.