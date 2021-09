Guia prático para arrasar nos vídeos de moda nas redes sociais

A moda é tema de muitos conteúdos nas redes sociais atualmente. Há vários influencers produzindo diariamente materiais focados nesse nicho, por meio de vídeos diversos, como produções de “como montar seu look em casa” e os provadores de lojas, quando o influencer faz divulgação de roupas para alguma marca.

Muitas questões devem ser pensadas antes de começar a gravação de um vídeo de moda, ele deve ser criativo para atrair as pessoas que estiverem assistindo. A proprietário do Brechó Champagne e Água Benta, por exemplo, sabe usar bem as peças disponíveis para criar um material inspirador.

https://www.instagram.com/reel/CQcWOQWF25T/?utm_source=ig_web_copy_link

Se você quer começar a produzir vídeos de moda ou quer melhorar o seu feed, aqui teremos algumas dicas para te ajudar a bombar com suas produções na internet. Você é daquelas pessoas que amam moda e gostam de combinar vários estilos nos seus looks? Se a resposta for sim, fica por aqui que com certeza vai gostar desse artigo.

Qual será o estilo do seu vídeo?

A primeira questão a se considerar deve ser essa, você pode pensar em diversos tipos de material para conteúdo de moda. Pode ser desde um vídeo provador, onde você irá vestir os melhores looks para uma loja ou marca ou como combinar cores. Em ocasiões especiais, pode incrementar o tema. Setembro, por exemplo, é considerado o mês das noivas no Brasil. Você consegue aproveitar o momento para dar dicas de acessórios do momento, ou como fazer convite de casamento que fujam do clichê, moda para madrinhas e noivas modernas, e demais ideias. Quando você descobrir qual seu objetivo com a temática e qual público quer atingir, com certeza a produção será mais fácil.

Como decidir o cenário?

O cenário também será essencial para a boa aparência do vídeo, e isso reflete também na repercussão que ele terá. Se o roteiro for sobre como combinar looks monocromáticos, a dica é buscar um cenário onde a cor dê um contraste com as roupas usadas. Já se for um conteúdo para lojas, busque gravar em um lugar mais neutro e com objetos que dêem um glow a mais no ambiente, como uma composição com plantas, por exemplo. A dica é: escolha um cenário que não chame tanta atenção quanto o assunto principal.

E a iluminação?

Outro ponto importante para um material de moda perfeito é a qualidade da iluminação. Se você quer fazer o melhor para seus seguidores, busque uma luz que valorize os looks e as cores da imagem. Hoje o mercado oferece boas opções de iluminação para gravações, como as famosas ring light, que possuem diversas cores e tamanhos, e algumas ainda vem com suporte para celulares.

Como fazer as mudanças dos looks nas gravações?

Essa também é uma parte importante do conteúdo. Se você optar por mostrar mais de um look ou cenários diferentes em um vídeo, precisará de um apoio na hora da edição. Nessa hora que entram as transições, pois mudam completamente a dinâmica do seu material. Mas atenção, precisam ser planejadas com muito cuidado e antecedência para dar tudo certo. Algumas blogueiras como a Amanda Mendes (@todecrespa) servem de inspiração quando o assunto é transição. Ela busca sempre as ideias mais diferentes e capricha em cada uma delas.

https://www.instagram.com/reel/CRruhNYI-yy/?utm_source=ig_web_copy_link

E aí?! Com essas dicas ficou muito mais fácil de planejar o seu próximo vídeo, né? Então pega seu caderninho e anote tudo que precisa para produzir seu conteúdo. Vai lá e arrasa!