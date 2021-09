Lene e Adailton entrarão com pedido de afastamento de diretor do Hosmac por assédio

A vereadora Lene Petecão (PSD) afirmou na sessão desta quinta-feira, 16, que entrará com uma representação no Ministério Público do Acre e na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) junto com o vereador Adailton Cruz (PSB) pedindo o afastamento do diretor do Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC), Halisson Lima, que está sendo acusado de possível assédio sexual e moral.

Na sua fala, a parlamentar afirmou que não é possível que a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mantenha um servidor acusado de assédio em um hospital que cuida da saúde mental, principalmente, no setembro amarelo.

“Como pode um hospital que cuida da saúde mental ter um possível assediador? Nós vamos fazer uma representação na Sesacre pedindo o afastamento. Ele tem causado trauma nos funcionários e ele vem assediando funcionários. Cuidar da saúde mental não é isso. Os servidores não aguentam mais. Eu entrarei amanhã junto com o vereador Adailton com uma representação na Sesacre e no MP pedindo o afastamento desse homem”, indagou Lene Petecão.