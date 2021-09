“Eu não acredito em político”, diz presidente do Rio Branco sobre atraso no repasse do governo

Após o ac24horas mostrar com exclusividade que a desculpa do governo para ainda não ter repassado a ajuda de custo de cerca de um milhão de reais do convênio para ajudar aos clubes do futebol acreano é uma questão de falta de garantia jurídica, o presidente do Rio Branco, Neto Alencar, se pronunciou.

Em depoimento ao cronista esportivo Chico Pontes, o presidente do Estrelão não economizou nas críticas por conta do atraso do pagamento do convênio que foi publicado no Diário Oficial do Estado ainda no mês de julho. “Eu não acredito muito em promessa de político, eu não gosto de político porque geralmente é um camarada ensaboado, que promete e não cumpre”, disse.

Neto Alencar destacou que o governo teve muito tempo para analisar a questão da segurança jurídica. “Nos chamaram para uma reunião, chamaram a imprensa, fizeram promessas e tiramos fotos. Porque que antes de chamar não viu com a assessoria jurídica se tem condições de fazer? Agora todos os clubes ficaram com a esperança desse dinheiro sair, estamos no prejuízo, além da falta de compromisso desse governo com o esporte”, afirma.

Veja o vídeo: