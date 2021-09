Ac24horas transmite primeira rodada do 2º turno do Acreano nesta quinta-feira

Em reunião ocorrida na última sexta-feira, 9, entre o governador Gladson Cameli (Progressistas) e executivos da Gol Linhas Aéreas e Voepass Linhas Aéreas, em São Paulo, foi solicitado aos representantes da Gol o retorno de voos diretos entre a capital acreana e Porto Velho (RO), que estão suspensos desde 2019, assim como entre as cidades de Cruzeiro do Sul e Manaus (AM).

O vice-presidente Comercial e de Marketing, Eduardo Bernardes Neto, e o assessor direto da Presidência, Alberto Fajerman, asseguraram a retomada desses itinerários em no máximo quatro meses.

Os empresários garantiram ao governador Gladson Cameli o crescimento de 70% para 90% na frequência de voos ao Acre já em setembro, com destaque para o aumento na oferta de mais viagens para Brasília (DF) e a capital do Amazonas.

Gladson disse que no estado o transporte aéreo não é luxo, mas uma necessidade. “Fico muito feliz com os anúncios feitos pela Gol e que há muito tempo eram aguardados. A melhoria do setor aéreo é uma das prioridades do governo e demonstra o nosso respeito com a população, que muito em breve terá mais opções para voar”, declarou.

Com a concessão dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro Sul para a iniciativa privada a partir do próximo ano, a empresa que administrará os dois terminais demonstra interesse em concluir o processo de internacionalização.

Na ocasião, Cameli solicitou que a empresa estude a viabilidade de estabelecer um voo semanal entre Manaus, Rio Branco e Lima, no Peru. “Os brasileiros têm muito interesse em conhecer o Peru, mas, no nosso caso, que moramos na Amazônia, a logística é muito complicada. Temos que vir até São Paulo e depois retornar para o nosso país vizinho. Sendo que de Rio Branco até Lima é uma hora de voo. Sem contar que da capital do Peru saem voos diários para várias cidades do mundo, o que facilitaria e muito a nossa conectividade”, argumentou.

Os representantes da Voepass, empresa aérea pertencente ao mesmo grupo da Gol, disseram que a empresa tem interesse em se instalar no Acre e oferecer voos regionais. O chefe do executivo do estado citou como incentivo a redução do percentual de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no combustível para aviação em voos diurnos para incentivar a operação de novas companhias. A taxa, que é a menor do Brasil, caiu de 25% para apenas 3%.