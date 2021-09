Viaduto da Corrente no Acre só deverá ser entregue em 2023

O procurador da República, Humberto de Aguiar Júnior, do Ministério Público Federal (MPF), abriu um inquérito civil no intuito de apurar supostas práticas de crimes ambientais no Estado do Acre. O decreto foi publicado na edição do Diário Eletrônico desta quinta-feira, 15.

Chegou à procuradoria que Angelito Alves da Silva Neto e Ademar Alves da Silva estavam realizando o desmatamento de 74,46 hectares em terras de domínio público, entres as colocações Centrinho e São Francisco no PAE Santa Quitéria.

Além disso, o órgão federal recebeu outra denúncia contra Jefferson Matos da Cunha, que segundo o MPF, é acusado de ocupação irregular do imóvel rural situado no Projeto de Assentamento Wilson Lopes, do INCRA, localizado na BR-364, Km 25, Ramal do Man, Km 08, no município de Sena Madureira/AC, sem ser beneficiário da Reforma Agrária e sem preencher os requisitos para regularizar a ocupação.

A procuradoria resolveu abrir dois inquéritos civis pelo prazo de um ano, para promover as investigações contra Jefferson Matos da Cunha, Angelito Alves da Silva Neto e Ademar Alves da Silva por possíveis danos ambientais e ocupação irregular de imóveis.