Sem Márcia e Vanda, Mailza, Jéssica e Alan anunciam aliança para escolha de candidato ao Senado

A senadora Mailza Gomes se reuniu nesta terça-feira, 14, em seu gabinete em Rio Branco com o governador Gladson Cameli, ambos do Progressistas e os deputados federais Jéssica Sales (MDB) e Alan Rick (DEM) para apresentar ao governador um pacto celebrado entre os três parlamentares que tem por objetivo principal a construção do nome que será apresentado para concorrer a vaga ao Senado em 2022. A aliança liderada por Gladson tem cinco postulantes para a única vaga ao Senado Federal. A deputada federal Vanda Milani e a ex-esposa de Márcio Bittar, a militante Márcia Bittar não participaram do encontro.

O ac24horas apurou que Mailza tentou nas últimas semanas se aproximar de Márcia e Milani, mas com Alan e Jéssica as conversas evoluíram mais, o que acabou ocasionando o encontro com o governador. A aliança não descarta a entrada de Márcia e de Milani no grupo.

A aliança apresentada pelos parlamentares pode ser a solução para aquele que se apresenta como um dos maiores entraves ao governador, que é a definição do nome que fará dobradinha em sua chapa. Juntos, Democratas, Progressistas e MDB possuem o maior número de mandatos em exercício. São dois senadores, três deputados federais, um governador, sete deputados estaduais, onze prefeitos, incluindo a capital Rio Branco, 7 vice-prefeitos e 98 vereadores, ou seja, um grupo com força política consolidada em todo o estado.

“Nosso grupo tá muito forte. Ter cinco nomes a única vaga ao Senado mostra força política e o espírito democrático do governador. Nós três parlamentares reconhecemos que juntos somamos muito mais. O momento é de união para viabilizar a reeleição do Gladson. Vamos caminhar juntos e em unidade. Gladson está colocando o Acre no caminho do desenvolvimento”, destacou a senadora Mailza.

O deputado Alan Rick falou do seu apoio ao governo. “As pesquisas têm demonstrado que o governo do Gladson está aprovado pela população e nós parlamentares estamos em sintonia com a vontade do povo que é manter nosso governador por mais 4 anos. Num gesto de entendimento, eu, Jessica e senadora Mailza deixamos de lado qualquer vaidade, qualquer interesse pessoal para garantir ao governador tranquilidade para que ele possa tocar o seu governo e nós mostraremos mais uma vez lealdade em caminhar juntos e não seremos empecilhos nessas disputas que existem”, pontuou.

Jéssica Sales, do MDB, destacou que candidatura principal é a do povo. “Eu, senadora Mailza e deputado Alan estamos afinados, alinhados e nosso trabalho tem sido ajudar o Gladson. Nós estamos nesse consenso e não seremos obstáculos. Nosso grupo mostra união por que queremos o melhor para o Acre”, afirmou.

Na reunião ficou definido que será criada uma comissão entre os partidos envolvidos para conduzir o processo. Esse grupo buscará também o diálogo com outras siglas que tiverem interesse de participar dessa aliança e abertos à coligações para as eleições 2022. Quanto a escolha da candidatura ao Senado, ficou definido que será de forma democrática, ouvindo as bases políticas e a população.