Ministério da Agricultura suspende 79 licenças de pescadores profissionais no Acre

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, N. Lima (Progressistas), publicou nesta quarta-feira, 15, no Diário Oficial do Estado (DOE) a resolução legislativa Nº 13, que cria Comissão Especial de Inquérito (CEI) ou mais conhecida como “CPI” visando à fiscalização do setor de transporte público de Rio Branco.

Com a resolução publicada, fica constituída a Comissão Especial de Inquérito com o escopo de investigar as causas dos problemas enfrentados no setor de transporte público na Cidade de Rio Branco, bem como a condução do contrato de concessão firmado com as atuais empresas prestadoras de serviço.

Ficam nomeados como membros titulares os Vereadores Rutênio Sá (PP), Michelle Melo (PDT), Adailton Cruz (PSB), Lene Petecão (PSD) e Fábio Araújo (PDT), e como membros suplentes os Vereadores Antônio Morais (PSB) e Emerson Jarude (MDB).

A Comissão terá o prazo de 180 dias para desenvolver seus trabalhos e emitir relatório de conclusão.