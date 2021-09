Acre vai estrear o espetáculo ‘Afluentes Acreanas’, que contará o passado do estado

Vai estrear no próximo dia 18 de setembro, na capital acreana, a temporada de apresentações do espetáculo ‘Afluentes Acreanas’. A peça teatral poderá ser vista nos dias 19, 25, 26 de setembro e 02, 03, 09, 10 de outubro de 2021, sempre às 19h30min no Memorial dos Autonomistas (ao lado da praça da revolução).

A lotação máxima de espectadores será de 40 pessoas (por ordem de chegada) e será obrigatório o uso de máscaras para permanecer no local. O espetáculo tem classificação etária de 12 anos.

A dramaturgia, direção e iluminação fica por conta da atriz e produtora Jaqueline Chagas. O espetáculo é financiado pela Lei Aldir Blanc através da Fundação Elias Mansour.

Segundo a organização, Afluentes Acreanas é um embarque fluvial pelas curvas do rio Acre, passando pelas afluentes da história acreana. Uma Acre antes de ser Acre, um rio de jacarés de cor barro, barro Acre.

“Navegaremos pela história do Acre, lembrando quem foram os nomes que fizeram do Acre o que ele é hoje. Falar do passado é também falar do presente, o presente é reflexão para o futuro, assim, através do passado, navegamos para um Acre melhor, que o Acre seja visto com outros olhos após esse espetáculo, olhos formato de amêndoas”, contam.