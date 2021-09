O ÚNICO caroço de farinha que ainda existia na relação política entre o governador Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão (PSD), foi raspado do tacho. O diretor da Cohab-Acre, Pedrinho Oliveira, sobrinho do senador, foi comunicado oficialmente esta semana por emissário do Palácio Rio Branco, que perderá o cargo no fim do mês em curso.

É a queda do último dos moicanos do senador no governo. Os demais cargos de relevância da sua indicação foram todos exonerados. Não chega a ser surpresa, a partir do momento em que Petecão se colocou como adversário do governador, a quem deverá disputar o governo na eleição do próximo ano; sendo assim, é natural que perca os espaços que tinha na administração.

Daqui para frente é o governador Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão (PSD), cada um no seu quadrado político. Só voltarão a se encontrar na campanha pelo governo do estado, nos palanques de 2022.

NATURAL DA POLÍTICA

AS exonerações não devem ser debitadas na conta da perseguição política. Acho que o senador Sérgio Petecão (PSD) entende assim. No momento que fez a opção de disputar o governo, sabia ser este o desfecho natural.

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

ATÉ que se tenha uma decisão sobre o processo administrativo a que responde na SEE, deve se aplicar à ex-diretora Denise Santos a presunção constitucional de inocência. É assim que funciona no mundo jurídico.

MUITO GRAVE

É DA MAIOR GRAVIDADE a fala do governador Gladson Cameli de que o Ministério da Saúde deverá suspender o envio de vacinas para o estado. Já foram enviadas mais de 1 milhão de doses, algumas prestes a vencer a validade. Em torno de 257.800 acreanos não tomaram a segunda dose. Há uma falha tremenda de comunicação por parte das prefeituras, que são as encarregadas das vacinações.

SERIA IRRESPONSABILIDADE

NADA VAI JUSTIFICAR se vacinas forem inutilizadas por chegarem a um prazo de validade vencida, e terem que ser descartadas. A responsabilidade será dos prefeitos.

RELAÇÃO INSTITUCIONAL

O PREFEITO de Sena Madureira, Mazinho Serafim, antes de ir para a reunião com o governador Gladson conversou com um dos assessores mais diretos do senador Sérgio Petecão (PSD), que o aconselhou a ir. No que fez certo. A relação é institucional. No próximo ano, cada um procure seu palanque. Não houve recuo no apoio ao senador Petecão.

RESPONSÁVEL DIRETO

O SECRETÁRIO Cirleudo Alencar é quem tem atuado como uma espécie de pacificador nas relações entre o prefeito Mazinho; de quem foi secretário, é o governador.

NÃO MORRE PAGÃO

UMA boa fonte política que conversou recentemente em Brasília com o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, ouviu dele que não aceitará o rifamento da candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) na chapa oficial do PP. Quem tem padrinho, não morre pagão.

PLANTANDO PARA COLHER

HÁ também no PP, quem defenda um acordo que passe pela senadora Mailza Gomes (PP) ser a vice na chapa do Gladson. É que, o Gladson se reelegendo, ficaria dois anos; sairia para o Senado, e ela assumiria o restante.

QUESTÃO PESSOAL

SER candidata a um novo mandato, ser uma eventual vice na chapa do governador Gladson, tudo passa por uma questão pessoal. Em última instância, a decisão é pessoal.

CADA UM FAÇA SUA PARTE

A DEPUTADA FEDERAL Vanda Milani (PROS) fez a parte mais difícil que foi conseguir recursos para a prefeitura de Senador Guiomard. A prefeita Rosana Gomes é que deve viabilizar o uso dos recursos. É assim que funciona a coisa. Cada um faz a sua parte e ganha a população.

SE FISCALIZA A APLICAÇÃO

TODO projeto sem vícios jurídicos que implique em trazer recursos para o estado não deve ser brecado na ALEAC. O que se deve é fiscalizar com rigor a sua aplicação.

APOSTA NA RECUPERAÇÃO

O SENADOR Petecão (PSD)tem dito a amigos ter certeza de que o prefeito Tião Bocalom fará boa administração, e será um parceiro importante na eleição de 2022.

CALCANHAR DE AQUILES

O CALCANHAR DE AQUILES da gestão do prefeito Tião Bocalom vem sendo a questão dos transportes coletivos, que atendem mal e é unanimidade nas críticas dos usuários. Isso tem jogado sua popularidade para baixo.

ABRINDO VAGAS

O anteprojeto do deputado Daniel Zen (PT), que garante a determinadas carreiras do serviço público que sejam consideradas de natureza técnico-científica, deveria ser analisado com carinho pelo governo. “Se consideradas, o servidor vai poder acumular dois vínculos funcionais, e ter um cargo técnico e outro de professor. Ganha o servidor e ganha também a Educação do estado”, enfatizou o Zen.

O ACRE VAI DE DÓRIA

O PSDB vai realizar prévias para a escolha do candidato a presidente do partido. Como vota a executiva do Acre: com o governador de São Paulo, Dória; ou com o governador do Rio Grande do Sul, Leite, Correinha? Fiz a pergunta, e ele respondeu: “Pró-Dória é uma tendência maior”.

ATAQUE E RÉPLICA

A ATRIZ Global Cristine Torloni, que luta pela causa ambiental, considera a ligação do Acre com o Peru, via Cruzeiro do Sul-Pucallpa, como algo destruidor da natureza. A réplica veio do senador Márcio Bittar (MDB): “Não sabe do que fala e nos prejudica, eternizando a nossa pobreza”.

MONTOU ACAMPAMENTO

A DEPUTADA FEDERAL Jéssica Sales (MDB) montou acampamento no Vale do Acre, onde tem visitado vários municípios, conversando sobre a sua candidatura ao Senado. Consolidada no Juruá, Jéssica parte agora para se fazer mais conhecida na capital e municípios da região.

RODADAS DE PESQUISAS

PELO MENOS quatro rodadas de pesquisas encomendadas por partidos estão programadas para o mês de outubro. Vão balizar as tendências para o Senado e Governo.

FRASE MARCANTE

“SEM o grão de areia, não existiriam os grandes desertos”. Ditado árabe.