Terça-feira será de céu parcialmente nublado com possibilidades de chuvas rápidas

O Grupo Energisa, maior empresa privada de capital nacional do setor elétrico, encerra na próxima quinta-feira (16/9) as inscrições para o seu programa de trainee. Candidatos de diversas partes do país podem se inscrever para vagas em várias áreas nos 11 estados onde a empresa atua: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

As inscrições são realizadas pelo site https://jobs.kenoby.com/traineeenergisa. Entre os diferenciais do programa estão a oportunidade de o profissional contar com trilha de desenvolvimento para aceleração de carreira, mentoria de gestores e oportunidade de viajar pelo país. A seleção será totalmente online.

“Estamos em busca de jovens criativos e engajados para desenvolvermos uma futura geração de líderes com foco em inovação, qualidade no fornecimento de energia limpa e excelência no atendimento aos clientes”, afirma o Diretor Técnico e Comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier.

Na edição deste ano, o Programa de Trainees não tem um limite de vagas. As oportunidades podem aumentar de acordo com o desempenho dos candidatos, que podem ser chamados para trabalhar em qualquer umas empresas do grupo como a Alsol Energia Renováveis e empresas do mercado livre de energia, de transmissão, de soluções, e a fintech Voltz, no Rio de Janeiro.

“Todos vão participar de capacitações durante as fases de seleção. Com isso, os candidatos sairão da seletiva com maior aprendizado. Já os profissionais que forem selecionados para atuar no Grupo Energisa poderão contribuir em vários departamentos da empresa e podem ser chamados para trabalhar em qualquer umas empresas do grupo”, destaca Antônio Negreiros, Diretor de Gente do Grupo Energisa.

A engenheira eletricista Aline Romero, de 24 anos, também conta que o programa permitiu um caminho vitorioso para sua carreira. Aprovada em 2021 no processo seletivo, ela deixou Campo Grande rumo a Rio Branco para atuar como trainee na Energisa Acre.

“É uma grande oportunidade para quem está se formando e deseja ingressar no mercado de trabalho. O trainee passa por várias áreas, o que favorece o aprendizado sobre o negócio da empresa e o desenvolvimento de carreira”, afirma.