Temperatura chega a 36°C em Rio Branco, com sensação térmica de 39°C

Fonte: Jovem Pan

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pela universidade de Massachusetts, publicada na revista científica Jama Network, apontou que pessoas que andam mais de 7 mil passos por dia têm de 50% a 70% menos risco de mortalidade. Independentemente do gênero, cor e idade. Esses 7 mil passos equivalem, mais ou menos, de 4 km a 5 km. A somatória incluiu todos os passos dados no dia, seja em uma atividade física mais intensa, ou só andando em casa ou no escritório. O trabalho tinha como objetivo associar o ritmo de vida diário com a morte prematura, quando ocorre antes dos 65 anos.

Por orientação médica, o publicitário Marcos Tenchella faz atividade física todo dia e anda, diariamente, mais que o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). “Vou fazer 40 anos agora em janeiro e estou com a meta de chegar saudável. Eu estou só na caminhada por enquanto, mas estou fazendo mais de uma vez por dia. Venho e volto a pé de casa para o trabalho, o que soma mais uns cinco quilômetros, então chego a dar quase 20 mil passos em alguns dias”, conta.

Já a auxiliar administrativa Tamires Conceição diz que está bem longe de cumprir a meta diária da pesquisa. “Eu trabalho sentada, então é o dia inteiro na frente de um computador. No máximo na escada do prédio”, confessa. A médica cardiologista, Paola Smanio, diz que o grande diferencial desta pesquisa são os bons resultados entre os mais jovens.

“[Essa pesquisa foi feita] com uma faixa etária mais jovens, porque estudos em adultos mais idosos já existiam comprovando. Mas os mais jovens, na década dos 40 anos, a partir dos 35, não tinha estudo mostrando os benefícios”, lembra, 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população em todo o mundo fosse mais ativa.

A OMS recomenda que todos os adultos, incluindo os que têm doenças crônicas devem fazer de 150 a 300 minutos de atividade física por semana. Com a pandemia, as pessoas passaram a praticar menos atividade física e deixaram um pouco os cuidados de lado. Médicos e especialistas ressaltam a importância do exercício físico como peça fundamental para uma boa saúde física e mental.

*Com informações da repórter Camila Yunes