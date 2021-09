Socorro e Moisés “não falam a mesma língua” após atrito de processo contra diretora da SEE

A instauração de uma comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra Denise Santos, que foi diretora de ensino na Secretaria Estadual de Educação (SEE), fez com que a atual gestora da pasta Socorro Neri, não falasse mais “a mesma língua” com o secretário adjunto de Educação, Moisés Diniz.

Informações de dentro do gabinete governamental apontam que os dois estariam em atrito, principalmente depois que Moisés explicitou publicamente, em sua página na rede social, sua defesa à diretora Denise, alvo de processo por Socorro.

Assim que a portaria do PAD, assinada por Socorro Neri, foi publicada e veiculada pela imprensa, Diniz saiu em defesa da professora ao mencionar que o processo não se tratava da denúncia de aquisição de livros que são doados pelo Ministério Público e ainda classificou Denise como uma profissional ética, dedicada e leal ao governo de Gladson Cameli.

Moisés lembrou que a professora coordenou a elaboração, produção e execução das aulas remotas e construiu do zero um programa inédito, no meio da Amazônia.

Consultado pela reportagem, Moisés negou qualquer atrito com Neri. “Não tem atrito, tá tudo tranquilo. Eu contestei a informação sobre o objeto do processo, que havia sido divulgado erroneamente por um site. Não entrei no mérito do processo administrativo em si. Não há nenhum atrito na SEE”, disse.

Já a secretária Socorro Neri também consultada pelo ac24horas, diferente de Diniz, não negou atrito e afirmou que não iria se manifestar sobre o caso.