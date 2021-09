Programa Viva Maria destaca história de parteira tradicional do interior do Acre

Na sessão desta terça-feira (14) o deputado Neném Almeida (Podemos) fez uso da tribuna na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) para expor a negligência da gestão estadual com o Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul e no Hospital Dr. Sansão Gomes em Tarauacá.

Segundo ele, ambos hospitais já possuem equipamentos para a realização de exames a disposição, no entanto, a secretaria estadual de saúde não providenciou a instalação de nenhum deles. A situação do hospital de Cruzeiro do Sul já havia sido denunciada pelo parlamentar no mês de agosto. “O Hospital Dr. Sansão Gomes em Tarauacá está caminhando para o terceiro mês que o equipamento de raio-x está no interior da unidade, mas não é instalado.

Almeida voltou a solicitar celeridade na instalação de tomógrafo na região do Juruá. “Já o Hospital do Juruá em Cruzeiro completou sete meses aguardando a instalação do equipamento de tomografia. Vejam bem, porque a situação é tão absurda que pode confundir. Não são sete meses aguardando a chegada da máquina, são sete meses que o maquinário está no interior da unidade ocupando espaço e acumulando poeira porque o poder executivo não planejou a sua instalação. Estão brincando com a saúde da população”, disparou Almeida.

A unidade de Cruzeiro do Sul possui uma fila com mais 400 mulheres esperando por cirurgias ginecológicas, as quais precisam antes realizar o exame com o equipamento não instalado. Importante destacar que o Hospital do Juruá atende o próprio município de Cruzeiro do Sul, e atende também a população de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e ainda o município de Guajará, no Amazonas, compreendendo mais de 174 mil habitantes.

“A fila de espera para exames apenas aumenta. Existem pessoas aguardando por cirurgia há mais de dois anos e o governo parece não se importar. Lembrando que o Hospital do Juruá fica na região do mesmo nome cuja referência é Cruzeiro do Sul, berço do governador. Mas, ao que parece, as pessoas com quem o governador se importa naquela região não precisam do Hospital do Juruá, eles podem muito bem pegar um avião e fazer seus exames e cirurgias em Manaus”, finalizou o parlamentar.