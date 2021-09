Cruzeiro do Sul volta com aulas presenciais do município hoje

O combate ao tráfico de drogas e outros crimes transfronteiriços será intensificado na região do Vale do Juruá. Em dezembro, a secretaria de Segurança Pública vai instalar uma base do Grupamento Especial de Fronteira (GEFRON) em Cruzeiro do Sul. A equipe do Grupamento vai passar por um Curso de Combatentes de Fronteira, com duração de 7 semanas, que terá início em novembro.

O secretário de Segurança do Estado, coronel Paulo Cézar, conta que a formação da equipe contará com parceria do Exército Brasileiro, por meio do Batalhão de Infantaria e Selva – 61° BIS, que tem base no município. “Esse primeiro curso será todo ministrado em Cruzeiro do Sul e parte dele, nas dependências do 61°BIS, que abraçou a causa. Esse curso é extremamente importante para o combate dos crimes transfronteiriços”, relatou o gestor da segurança pública do Acre.

Para o comandante do 61 ° Batalhão de Infantaria e Selva BIS, tenente coronel de Infantaria, Carlos Eduardo, a parceria vai potencializar as ações do GEFRON. “Temos expertise e poderemos colaborar na formação de agentes de combate em ambiente de selva”, relatou.

Centro Integrado de Controle e Comando

Também em dezembro entrará em funcionamento em Cruzeiro do Sul o Centro Integrado de Comando e Controle – CICC. Segundo o coronel Paulo Cézar, a tecnologia será a principal arma utilizada na nova estrutura. “Com o funcionamento do Centro vamos monitorar em tempo real vários locais”.