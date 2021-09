Assinado estatuto que cria a Associação Giovanni Accioly, entidade para juventude em Tarauacá

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Nesta sexta-feira, 10, a assessoria do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre – SINDEPAC, afirmou à reportagem do ac24horas que em Rio Branco alguns postos já começam a sentir os efeitos da paralisação dos caminhoneiros e estão sem estoque de gasolina aditivada.

O sindicato reafirmou a dificuldade dos proprietários dos postos em adquirir o derivado do petróleo e revelou muitos dos estabelecimentos tinham garantido uma boa quantidade de combustível. “Os postos estavam com dificuldades de comprar novos estoques em Rondônia devido esses bloqueios, mas alguns estabelecimentos do Acre tinham combustíveis disponíveis por pelo menos dois dias. Na quarta-feira mesmo alguns postos já não tinham gasolina aditivada”, informou o sindicato.

“Por enquanto, não recebemos informações sobre postos sem os outros combustíveis”, declarou a assessoria.

Os representantes disseram ainda que se, porventura, o bloqueio permanecer por mais tempo, haverá desabastecimento de combustíveis. “Se o bloqueio continuar, é possível que comece a faltar a gasolina comum”.

Na manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que a manifestação permanece entre os estados do Acre e Rondônia. Há um bloqueio na altura de Jaci-Paraná. Os manifestantes só autorizam a passagem de caminhões com carga perecível.