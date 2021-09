Ódio e desprezo motivam 18,9% dos feminicídios no Acre

Durante uma ação de fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre, foi possível identificar a irregularidade na aquisição de medicamentos feita pela prefeitura de Xapuri, quando a mesma aderiu a uma ata de licitação do município de Pauini, no Amazonas.

Durante a apuração da referida adesão feita pela área técnica do TCE/AC por meio do Sistema de Licitações Contratos – Licon foi possível identificar alguns itens com sobrepreço. Não sendo constatada a regularidade, o fornecedor optou por fazer a recomposição dos valores da ata da ordem de mais de 120 mil reais em medicamentos para a Prefeitura de Xapuri.

Na manhã desta quinta-feira, 9, uma equipe de Auditores de Controle Externo do TCE esteve na sede do fornecedor acompanhando e fiscalizando a entrega da primeira remessa de medicamentos referentes a esta recomposição feita ao Subsecretário de Saúde de Xapuri, Daniel Lima.

“Nós estamos acompanhando o recebimento de medicamentos por parte da Prefeitura de Xapuri, uma vez que foi constatado o sobrepreço de alguns itens na referida ata, esses itens foram retirados e os valores devolvidos em medicamentos que estavam com o preço de mercado. O compromisso do Tribunal é minimizar possíveis perdas e prejuízos ao erário público”, afirmou o Diretor da DAFO/TCE, Luiz Gustavo Maia Guilherme.