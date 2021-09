Acre apresenta saldo na balança comercial 49% maior que janeiro a agosto de 2020

Conforme os dados publicados na primeira semana de setembro pelo Ministério da Economia, em agosto de 2021, o Acre exportou US$ 2,755 milhões e importou US$ 206,4 mil.

O resultado é um saldo de US$ 2,549 milhões na balança comercial do Estado. Com esses dados recentes, o Acre fechou o período de janeiro a agosto de 2021 com um saldo recorde de US$ 32,980 milhões, superando em 49% o saldo do mesmo período de 2020, que foi de US$ 22,173 milhões.

Madeira e derivados (36,6%), derivados de bovinos (26,8/%), Castanha (20,6%), derivados de suínos (5,3%) e soja (3,2%) foram os produtos que lideraram as exportações em agosto.

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim do Mercado Exterior de junho, que, diz a instituição, em breve será publicado no site forumdoacre.org.br/observatorio.

No geral, o País tem se saído bem nas exportações. balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 52,78 bilhões no acumulado do ano, até a primeira semana de setembro, em alta de 43,1% pela média diária, na comparação com o período de janeiro a setembro de 2020. A corrente de comércio (soma das exportações e importações) chegou a US$ 332,53 bilhões no período, um aumento de 35,9%.

A corrente de comércio atual reflete o resultado das exportações, que somam US$ 192,66 bilhões, em alta de 36,8%, e das importações, que aumentaram 34,6%, alcançando US$ 139,87 bilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (6/9) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.

As exportações no mês subiram 42,8%, alcançando US$ 3,72 bilhões, enquanto as importações totalizaram US$ 3,05 bilhões, com alta de 62,2%. A balança comercial registrou superávit de US$ 673,2 milhões, portanto, em queda de 7,3% em relação a setembro de 2020, enquanto a corrente de comércio somou US$ 6,76 bilhões, subindo 51%.