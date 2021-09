Bolsonaristas usam foto de JV com ex-presidentes para amenizar reunião de Bolsonaro com Temer

As redes bolsonaristas compartilharam em diversos grupos das redes sociais nesta sexta-feira, 10, uma foto em que aparecem o ex-senador Jorge Viana, os ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso (FHC) e o famoso advogado criminalista, Augusto de Botelho, para amenizar a ida de Michel Temer à Brasília (DF) nesta quinta-feira, 9, para uma reunião com Bolsonaro..

Na ocasião, o ex-presidente Temer intermediou uma conversa do atual presidente Bolsonaro com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Além disso, Temer foi o responsável por redigir a carta divulgada por Bolsonaro (sem partido) amenizando os ataques às instituições após os atos do dia 7 de Setembro.

Os bolsonaristas também compartilharam junto com a foto, um vídeo do então senador Jorge Viana (PT) em um de seus pronunciamentos no Senado, onde faz um relato que o Brasil gasta 1,3% de PIB com o Poder Judiciário.

Viana fez um comparativo dos gastos brasileiros com o que outros países desembolsam para manter o Judiciário.

Segundo Jorge Viana, “1,3% do PIB é gasto com o judiciário e todo mundo acha muito natural”. O petista informa que a Alemanha 0,2%; Portugal 0,2%; Chile 0,2%; Colômbia 0,1%; Itália 0,17% e EUA 0,10%. Como exemplo dos gastos com a estrutura do Judiciário brasileiro, o parlamentar cita a estrutura do Conselho Nacional de Justiça.

O petista afirma que ouviu do ministro do STF, que foi criado o CNJ para ter 60 servidores, mas atualmente teria cerca 1.300. “Certamente com os maiores salários desse país, teto, acima do teto. Nós estamos na marcha da insensatez, gente, e todo mundo bate palmas”. Viana questiona qual o estímulo para fazer o curso de Direito.

Veja o vídeo: