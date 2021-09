Operação Gota levará vacinas para 6 comunidades de Porto Walter

Os taxistas de Feijó e Tarauacá, que haviam fechado a BR-364 em protesto pelas condições da rodovia federal, liberaram o tráfego de veículos. Vão se reunir na próxima terça-feira, 14, com o superintende do DNIT no Acre, Carlos Moraes, às 14h, na Câmara Municipal de Feijó para tratar do assunto.

O representante da categoria no município, Antônio Adriano, disse que esperam melhorias para a estrada. “A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para nos dar apoio porque já tínhamos comunicado a eles. Decidimos abrir a rodovia porque esta reunião com o chefe do DNIT ficou marcada. Com a BR ruim o tempo de viagem para Rio Branco, que era de 4h30min, agora passou para 6. Precisamos de ajuda”, relata.

A barreira estava montada na altura da Ponte sobre o Igarapé Ciência, na saída de Feijó para Rio Branco, onde já se formava uma fila de carros.

Esta é a terceira vez que a BR-364 é fechada em menos de 10 dias. Primeiro os indígenas Katukina interromperam o tráfego de veículos em protesto pelo Marco Temporal. Em seguida os agricultores do Ramal do Aníbal em Cruzeiro do Sul, fecharam a estrada reivindicando energia elétrica. Agora foi a vez dos taxistas de Feijó e Tarauacá.