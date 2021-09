Caminhoneiros continuam com bloqueio parcial em 10 trechos da BR-364

Apesar do apelo do presidente Jair Bolsonaro em um áudio pedindo aos caminhoneiros que liberem as estradas do país. Em Rondônia, 13 pontos se mantêm bloqueados na tarde desta quinta-feira, 9, dez na BR-364, outro na BR-421, outro na BR-435 e uma na RO-460.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os atos acontecem em Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Ouro Preto, Candeias, Jaru, Cujubim e Presidente Médici.

No local, os caminhoneiros protestam a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo informações do site Rondoniagora, apenas carros pequenos, veículos de emergência e cargas de alimentos perecíveis estão tendo o trânsito liberado pelos manifestantes.

Na gravação pedindo a paralisação, Bolsonaro disse que a ação “atrapalha a economia” e “prejudica todo mundo, em especial, os mais pobres”.