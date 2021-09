Em 12 pontos, Rio Branco continua vacinação contra Covid-19 nesta quarta-feira

O Instituto Federal do Acre (Ifac) em Tarauacá realizará nesta sexta-feira, 10 de setembro, uma roda de conversa com o tema “Setembro Azul – Comunidade Surda e suas conquistas”.

O evento, organizado pelo Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Especificas (Napne) da unidade, vai abordar as lutas, conquistas e experiências da comunidade surda e será transmitido pelo Youtube, a partir das 17h. Durante toda a transmissão será possível acompanhar a tradução na Língua Brasileira de Sinais, Libras, realizada pelos intérpretes do Ifac, Raimone Alves, Gabriel do Livramento e Ruan Carvalho.

A roda de conversa terá a participação da professora de Libras, Nelvaneide Andrade (Ifac), do professor de Direito Orlando Melo (Ifac ) e da professora de Libras, pedagoga surda e especialista em Educação para Surdos, Uliane Lima (Porto Velho/RO). A mediação será feita pela coordenadora do Napne/Campus Tarauacá, Mesezabeel Rodrigues.

O evento terá espaço para o debate, onde o público poderá enviar perguntas para os convidados. Além disso, haverá emissão de certificado para os participantes que assinarem a lista de presença que será disponibilizada no chat durante a transmissão.

Setembro é o mês da visibilidade da Comunidade Surda Brasileira, conhecido como Setembro Azul. O mês é marcado por diversos eventos e também por várias comemorações, como nos dias 6 e 11 quando é lembrado o Congresso de Milão ocorrido em 1880, no qual foi proibido o uso das Línguas de Sinais na educação dos surdos. Além disso, no dia 23 de setembro é celebrado o Dia Internacional das Línguas de Sinais e também o Dia Nacional do Surdo. No dia 30 de setembro se comemora o Dia do Tradutor e Interprete.

Acesse o link da transmissão e acione o lembrete: https://abre.ai/ifactk-np1