Vanda Milani diz ter apoio de 9 prefeitos ao Senado e aposta em “trabalho de formiguinha” para garantir vaga

A ex-procuradora geral do Ministério Público do Acre e atual deputada federal e pré-candidata ao Senado pelo Acre, Vanda Milani (Solidariedade), afirmou em entrevista ao Boa Conversa, exibido pelo ac24horas, na noite desta terça-feira, 7, que foi uma das que recebeu a benção do governador Gladson Cameli (Progressistas) para buscar a sua candidatura ao Senado.

Na entrevista, a parlamentar afirmou que aposta no trabalho de “formiguinha” para consolidar seu nome e revelou que conta com o apoio de nove prefeitos para a empreitada ao Senado Federal.

Ao ser questionada se poderia abrir conversas com o senador e pré-candidato ao governo, Sérgio Petecão, caso fosse preterida por Cameli, Vanda repetiu que é Gladson, mas salientou que só não conversaria sobre composição com o Partido dos Trabalhadores. “Eu sou Gladson, Gladson e Gladson. Agora, eu não iria com uma candidatura do PT, mas eu acredito que serei a candidata do governador. O sonho é de todos e o próprio Gladson disse isso que todos podem sonhar. Tenho andado bastante, falando com a população e com os prefeitos. Eu só não serei candidata, se Deus não quiser. Vou disputar o Senado. Eu tenho direito de brigar pela vaga e estou credenciada para isso”, salientou.

Em outro trecho, a deputada afirmou que não acredita no apoio de Bolsonaro à candidatura da ex-mulher do senador Márcio Bittar, Márcia Espíndola ao Senado Federal e minimizou os vídeos postados pelo ex-casal em que aparecem juntos ao presidente.

“Eu não acredito nesse apoio. Por que o presidente ia botar a mão em cima de uma pessoa só? Eu vi o vídeo, mas não vi ele pedindo voto pra ela e eu não acredito que ele colocaria a mão em cima de uma pessoa só. Sou da base do governo federal e também sou do grupo do presidente. Vou tentar também beliscar um vídeo de apoio com ele”, salientou entre risos.

Assista a entrevista completa: