Jogo de paciência de profissionais

O denominado pelo ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB) como “grupo dos sem votos do MDB”, formado pelos prestigiados dirigentes emedebistas Pádua Bruzugu, Mauri Sérgio, Aldemir Lopes, articula nos bastidores a candidatura do deputado federal Flaviano Melo (MDB) para ser o vice na chapa do governador Gladson Cameli que disputará a reeleição, no próximo ano.

A informação chegou ontem ao BLOG por um deputado estadual do partido. Usam como argumento que o pedido teria partido semana passada do próprio Gladson, para que operação interna no MDB fosse desencadeada.

Só que a manobra, revelada na última reunião do MDB em uma fala ingênua do ex-prefeito Mauri Sérgio, membro do diretório regional, bate de frente com o grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB), que domina o MDB no Vale do Juruá. É que o grupo dos Sales tem como candidata a senadora a deputada federal Jéssica Sales (MDB), cuja candidatura já foi chancelada pela direção nacional.

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) sendo o vice do Gladson, não teria como ter a deputada Jéssica na chapa. Agora se o grupo ligado ao deputado federal Flaviano Melo (MDB) terá poder de convencimento para fazer a deputada federal Jéssica Sales (MDB) vir a desistir de disputar o Senado.

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) já veio a público dizer que não quer participar deste debate, e disputará a reeleição. Mas, os fatos da semana passada mostram que, nos bastidores, os fatos mostram a luta do “Glorioso o Dr. Ulysses Guimarães” para emplacar a vice.

O dirigente do MDB, Pádua Bruzugu, é a pessoa dentro do MDB que mais tem a confiança do deputado federal Flaviano Melo (MDB). O bem articulado Pádua não mexeria uma pedra sem o aval do Flaviano. Não duvidem.

É prematuro se afirmar que o prefeito Tião Bocalom vai fracassar na sua gestão, com apenas oito meses no poder. Tem mais de três anos para sacramentar seus projetos.

ACONTECE QUE, os emedebistas estão de olho mesmo é que tendo o vice, jogam com a possibilidade de voltarem a governar o Acre. Apostam suas fichas que o governador Gladson se reelegendo, ele governaria por dois anos e sairia para o Senado. O que colocaria o MDB no poder, depois de décadas fora do protagonismo político no estado.

A ÚLTIMA vez que o MDB governou o estado foi com o hoje deputado federal Flaviano Melo (MDB), e lá se vão décadas que o MDB está na seca pelo Palácio Rio Branco.

O PÚBLICO a ser colocado pelo presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de amanhã nos estados, com pautas como ataques ao STF, a favor da intervenção militar, entre outras, estará dentro dos 30% em que aparece nas pesquisas, número abaixo de quem pensa se reeleger.

A OPOSIÇÃO se articula para responder com uma grande mobilização contra pautas antidemocráticas, no próximo dia 15. O país, decididamente, está rachado na metade.

O GOVERNADOR Gladson Cameli resolveu fazer política, já é visto em visita a várias atividades não institucionais, como o recente encontro de aeromodelismo, mandando recuperar um velho Fusca de um mecânico, e outras pautas positivas. Quer sedimentar uma imagem popular.

A MÁRCIA BITTAR, é uma das principais coordenadoras da manifestação de amanhã no estado a favor do Bolsonaro. Márcia quer colar a imagem da sua candidatura a senadora no bolsonarismo, majoritário no estado.

NÃO está mais fora da pauta do ex-senador Jorge Viana (PT), disputar o governo. Vai continuar a sua rotina de encontros e visitas políticas, para tomar a decisão no primeiro semestre do próximo ano, se sairá a senador ou a governador em 2022.

O PT quer esperar para ver o desfecho das várias candidaturas a senador; como estará o quadro presidencial; como estarão os seus candidatos nas pesquisas, para não dar um passo em falso.

OS PREFEITOS do PT, que vinham mostrando simpatia à candidatura à reeleição do governador Gladson, vão ficar em quarentena. Se for confirmado nas pesquisas o Lula com chance de ganhar a eleição, vão ficar onde estão.

É DISCUTIDA no plano nacional a fusão entre o DEM e o PSL. Isso acontecendo deve favorecer o deputado federal Alan Rick (DEM), que por ter mandato deve comandar o novo grupo. E, fortalecer a sua candidatura ao Senado.

POR DIVERSAS vezes, coloquei neste espaço que, o cenário político no estado em 2022 será completamente diferente do atual, e qualquer projeção hoje é prematura.

COMO É QUE FICARÁ, por exemplo, a composição para o Senado? Dos cinco postulantes a senador do grupo do governador Gladson, quatro vão dançar na maionese. Só tem uma vaga na sua chapa. Como é que ficará a chapa do senador Sérgio Petecão (PSD)? Quem será o seu vice? O seu candidato ao Senado? O Jorge Viana disputará o governo ou irá para senador? Sem este quadro aclarado, não dá para se fazer uma projeção séria da eleição 2022.

DISCUSSÃO tola a que envolve a colocação da bandeira brasileira na Gameleira, no lugar da bandeira acreana, acusando o Gladson de fazer propaganda do Bolsonaro. O 7 de Setembro é data nacional, a bandeira verde e amarela não pertence aos partidos e nem aos políticos.

O CASO está em apuração no MP. Não significa que o ex-secretário de Saúde, Frank Lima, é culpado pela prática de assédio sexual. Até não ser condenado se aplica ao caso o preceito constitucional de presunção de inocência.

Para quem deve pagar na páscoa, a quaresma é curta.” (Benjamim Franklin)