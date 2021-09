Assembleia de Deus faz culto cívico verde e amarelo em Rio Branco: “somos patriotas”

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira, 7, durante solenidade do Dia da Independência, o governador Gladson Cameli (Progressistas), afirmou que defende a constituição federal e o direito de liberdade de expressão, porém, se posicionou contrário a excessos por parte dos manifestantes, principalmente aos que defendem a instabilidade entre os poderes.

O governador do Acre defendeu que sempre lutará pelo fortalecimento da democracia e que espera que os três poderes sigam fortes e atuantes. “A democracia precisa ser fortalecida e isso acontecerá com os três poderes sendo atuantes e cada um trabalhando no que lhe foi outorgado pela Constituição”, declarou.

Já em relação aos manifestos contra o Supremo Tribunal Federal (STF), marcados para ocorrer ao longo do dia no país, o governador mostrou respeito, mas alertou que não pode haver atitudes radicais. “A constituição está aí para ser respeitada, temos um Congresso Nacional eleito democraticamente. A minha responsabilidade é em favor da democracia e das instituições, mas, contra excessos dos dois lados. Acho que tá hora de parar com isso e nos unirmos, eu mesmo, no Acre sou favorável às opiniões e a liberdade”, declarou.