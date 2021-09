Rio Branco registra chuva de granizo e ventania deixa várias casas destelhadas

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para criticar o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), pelo envio do Projeto de Lei (PL) que prevê a diminuição do valor do transporte coletivo da capital, atualmente, em R$ 4,00 para R$ 3,50.

O PL enviado pelo prefeito prevê um repasse de R$ 2,4 milhões, em contrapartida pela diminuição da passagem em R$ 0,50, válido por oito meses.

Esses R$ 2,4 milhões seriam destinados para a quitação dos salários atrasados dos trabalhadores do transporte coletivo na conta do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Acre (Sindcol).

Na publicação, o deputado se mostrou contra a proposta e afirmou que o prefeito estava dando um “presente de grego” às empresas do sistema do transporte coletivo da capital.

“Vejo propagandas afirmando que o Prefeito Bocalom será o único prefeito a baixar o preço da passagem de Ônibus. Você sabe quem vai pagar essa conta? São os munícipes de Rio Branco, somos nós, pagadores de impostos! Sou totalmente a favor de baixar o valor da passagem, desde que a conta não recaia nas costas da população. Essas empresas ganham muito dinheiro há décadas, em nossa Capital, e prestam um péssimo serviço e, agora, o prefeito quer premiar as empresas com mais subsídio e assumindo a o pagamento das gratuidade aprovadas em Lei, e jogar mais essa conta nas costas dos munícipes”, salientou.