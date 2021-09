Enem: Inep confirma que vai reabrir prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição

Informações publicadas nesta segunda-feira, 6, no portal O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale, apontam que o estado do Acre deve sentir queda de temperatura em meio ao período de estiagem. De acordo com o pesquisador, as previsões apontam que a semana começa quente, mas terá chuvas, temporais e chegada de mais uma onda de frio polar.

O Tempo Aqui promete publicar ainda nesta segunda-feira todas as informações sobre o tempo na semana, que deverá ter queda da temperatura.

Segundo Friale, o pior momento da seca já passou no estado. As chuvas diárias, mas, ainda pontuais, vão continuar no Acre. Assim, o pior da seca já passou.

Nesta segunda, o tempo quente, com possibilidade de chuvas rápidas e pontuais, inclusive, com temporais, predomina no Acre.

No leste e sul do estado o tempo quente, mas ventilado, com sol, nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e pontuais, vai predominar. Em alguns pontos, pode chover forte, com raios e ventanias. Os ventos sopram, entre fracos e moderados, com rajadas, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

No Centro e oeste acreano o tempo quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas passageiras e pontuais. Em algumas áreas, pode chover forte, com temporais. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de nordeste e de noroeste.