Fiocruz indica estabilidade na queda de casos de SRAG no Acre

Publicada na edição desta sexta-feira (3) a portaria 2.237, do Ministério da Saúde, estabelece recursos financeiros a Estados, Distrito Federal e municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo coronavírus.

Ao governo do Acre são destinados R$ 3,8 milhões, segundo a portaria.

Para o cálculo da distribuição dos recursos financeiros, foi considerada a quantidade total de Autorização de Internação Hospitalar aprovada do procedimento que discorre sobre o tratamento do novo coronavírus segundo gestão nos processamentos do Sistema de Informação Hospitalar (SIHSUS) dos meses de janeiro a junho de 2021.

O Fundo Nacional de Saúde deverá adotar as medidas necessárias para a transferência dos montantes estabelecidos no art. 1º aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, em parcela única, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-2.237-de-2-de-setembro-de-2021-342663700