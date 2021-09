Bolsomínions e petralhas, por onde o ódio flui?

Com a crise instalada entre os poderes da república, os partidários do presidente Jair Bolsonaro chamados pejorativamente de “gado” ou “bolsomínions”; e os do ex-presidente Lula alcunhados de “gostar de presidiários” ou “petralhas” se engalfinham nas redes sociais. Aliás, as redes se transformaram em um vasto campo de batalha ideológica por onde o ranço, a intolerância e o ódio fluem livremente como um rio. Ninguém é culpado, todos são bons.

O ódio disseminado é sempre do outro. O gado, o petralha, o bolsomínion, o presidiário é sempre o outro. O burro e o que gosta de comer capim, também. Na verdade, as redes são uma bênção. Fosse em tempos passados estaríamos de arco, flecha, espadas, paus, porretes e lanças se enfrentando até a morte como já se viu ao longo da história, inclusive no Brasil.

Parece não haver novidade nenhuma, mas há. É a rede social, a tecnologia, os smartphones, o lep, o not e o PC. Pode se dizer que as armas mudaram, mas a bestialidade é a mesma do tempo das cavernas. A mentira e a desinformação também estão sofisticadas.

Em meio a essa guerra fratricida, ou seja, entre irmãos, não há espaço para os que pensam diferente, para os que fazem a suspensão do juízo ou mesmo pacificadores e moderados. Não há ambiente para o diálogo, a palavra, o lugar de fala. A política ainda é a solução. Da borda da democracia para o precipício da autocracia é apenas um pequeno salto.

“Bem-aventurados os pacificadores, os pobres porque eles herdarão o Reino de Deus”. (Jesus, no Sermão da Montanha; tempo em que a pobreza não era maldição e a paz um deleite para a alma)

A solidão do Bocalom

O prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) vive um de seus piores dramas. É um homem de conceitos férreos quando se trata de fazer a coisa estritamente certa. Porém, na vida, nem sempre é possível a rigidez de um princípio. Salomão ensinou no livro de Eclesiastes: “Não procure ser demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio; por que te destruirias a ti mesmo”? É tarefa para God.

Não é se corromper-se

Flexibilizar na política, dialogar, encontrar o melhor caminho para o bem da comunidade não é corromper-se nem corromper alguém. A construção de uma base sólida na Câmara é importante para se governar com tranquilidade que o presidente JB, por exemplo, tenta mais não tem. O apoio do Centrão é meia boca.

Pacote de bondade

A Câmara Federal tenta aprovar mais um pacote de bondade que possa garantir a reeleição dos atuais deputados federais com um adendo: Que as prestações de contas das campanhas eleitorais sejam afrouxadas para facilitar a corrupção. O Senado vai barrar.

É o amor…

O senador Márcio Bittar (MDB) respondeu aos afetos da ex-mulher, Márcia Bittar, na entrevista que ela deu ao Boa Conversa do ac24horas. Disse que foi a melhor entrevista que já viu na vida. Que ela estava terna, doce, maravilhosa, bela. Fez lembrar a música do Zezé: É o amor, que mexe com minha cabeça e me deixa assim…

O cofre está vazio

A guerra entre o governo e a Diocese por conta do hospital Santa Juliana vai começar de novo. Depois do episódio envolvendo a colônia Souza Araújo, a paz havia sido estabelecida. Faz parte, já se entendem.

. Cientista americano declarou que procura vida inteligente fora da terra porque não encontra por aqui.

. O presidenciável Ciro Gomes melhorou bastante no humor, é o Ciro paz e amor!

. A 3ª via política é muito importante em um processo democrático, não se pode desprezá-la.

. É o caso do deputado Jenilson Leite, do PSB, que pretende disputar o governo no imprensado entre Gladson e Petecão.

. Quando era candidato em 2018 o presidente Jair Bolsonaro disse que não seria candidato à reeleição.

. Disse mais:

. Que faria uma reforma política para acabar com a reeleição.

. Está para nascer o político capaz de cumprir uma promessa desse calibre.

. É uma promessa para homens!

. Pastores se mobilizando para orar pelo prefeito Tião Bocalom, a guerra é grande, tensa.

. Amém!

. Bom dia!