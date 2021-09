Uma novela acreana…

Se observarmos bem a política mais parece uma novela escrita em capítulos. O capítulo de ontem, por exemplo, foi a advogada Joana Darc pedindo anulação da sessão que rejeitou o impeachment do prefeito Tião Bocalom (PROGRESSISTAS). Claro que a sessão não vai ser anulada, mas o pedido faz parte da novela.

Novela é assim mesmo, um vai e vem, uma refrega, uma lixa sem parar induzindo as pessoas a expectativa dos próximo capítulos. O que vai acontecer no final? E o fulano, será que assediou mesmo a fulana? Quem prometeu sexo em troca de emprego? Quem vai ganhar cargos? Qual o próximo a ser exonerado? E agora, como fica a Secretaria tal? E o prefeito, vai mudar? Com muita emoção a história vai se desdobrando a cada dia. Como diz o pastor R.R. Soares da Igreja Internacional da Graça, uma novela da vida real.

Por enquanto os que assistem a novela, que também foram coadjuvantes nos capítulos anteriores das eleições passadas; elegeram os protagonistas principais: Prefeito e vereadores, vivem a espera de um milagre.

A novela pode até continuar, mas que se cuide do transporte urbano, dos ramais, das pinguelas, das pontes, das ruas, da Saúde, Educação, que se produza para empregar. Do contrário, não terá graça nenhuma.

“Sou humano, e nada do que é humano me é estranho” (Terêncio)

Não é um monolito

Os evangélicos, politicamente falando, não são um bloco monolítico. Algumas igrejas, entre elas a Cristã do Brasil, a Igreja Batista Memorial e outras não se envolvem diretamente nem mesmo indiretamente em questões político-partidárias eleitorais. Entendem que o altar e o púlpito não podem ser blasfemados com partidarismo considerado pelo Apóstolo Thiago (irmão do Senhor) como animal e diabólico.

O filho do Lula…

O filho do presidente Lula, o Lulinha, foi moído na época da Operação Lava Jato acusado de corrupção, de andar de Ferrari em Dubai e outras estrepulias que não se confirmaram. Por que, agora, alguns protestam pelo fato da Justiça do Rio de Janeiro investigar os filhos do presidente Jair Bolsonaro?

C’est la vie

Como diz o poeta “As sortes foram mudadas/ Não precisa dizer/ o que gemia hoje canta/ Ao que cantava não compete gemer”. Pois é, não tem bem que dure e mal que não acabe. C’est la vie!

O dilema dos prefeitos

Os prefeitos do PT vivem um verdadeiro dilema. Vai que o Lula se elege presidente. Quem dará as cartas serão Jorge Viana, PSB e PCdoB. É a famosa volta do cipó de aroeira. Final de abril será o dia do fico ou do não fico. Até lá muita fofoca vai rolar.

Quixadá foi abandonado

A região histórica do Acre, o Quixadá, está completamente abandonado. Para se ter ideia, existe uma lâmpada queimada a cerca de seis anos. Sem falar no ramal, pontes e pinguelas da localidade. O centro histórico das filmagens de Galvez a Chico Mendes, produzido pela Globo, está no mato. Querem a presença da prefeitura.

Na terra do Gladson

O ex-senador Jorge Viana fez nova incursão política no Vale do Juruá. Visitou prefeitos, lideranças e, segundo ele, alguns amigos. Até pegou carona com o deputado Jonas Lima que sempre foi fá número um de Jorge.

O problema do MDB

O partido do deputado federal Flaviano Melo tem um grande defeito: Só tem cacique. Comparado a um time de futebol só estrela. O grupo do Flaviano quer ele vice, o Vagner quer a filha Jéssica senadora e o senador Márcio quer a Márcia também senadora.

De malas prontas

Mazinho Serafim, Meire Serafim e Roberto Duarte estão de mala prontas para sair do MDB. O prazo é abril do próximo ano. Era uma vez um sonho…

. A principal arma de uma sereia não é o canto.

. Quem disse isso foi o Franz Kafka, criador do Joseph K. em O Processo.

. O Dom Casmurro acorda cedo, vai para o pé da obra, mas a coisa não anda, mas vai andar.

. Segundo fontes petistas, o projeto do senador Sérgio Petecão (PSD) de ser governador anda mal das pernas.

. Pode ser que sim; pode ser que não!

. O certo mesmo é que em eventual 2º turno estarão todos encangados que nem ibiricica de peixes.

. Todos quem?

. Raciocina, põe a cachola para funcionar, é a lógica.

. Observando a movimentação política não é difícil constatar que a razão está mesmo a serviço da paixão.

. Sete de Setembro está chegando!

. A cobra vai fumar, a jiripoca vai piar e a porca torcer o rabo; ou não, sei lá!

. Bom dia!