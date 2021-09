Senadora Mailza Gomes libera R$ 6 milhões em emendas para a Saúde no Acre

As prefeituras de 16 municípios do Acre receberam um reforço de R$ 6 milhões em emendas da senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC), pagos nesta semana para a Saúde. “Contribuir para a melhoria da vida das pessoas é realização e confirmação do meu compromisso com as prefeituras. De nossa parte, procuramos atender as áreas de maior importância pela sociedade: a saúde e bem estar das pessoas”, destacou.

Os recursos devem ser aplicados no Apoio à Manutenção das Unidades de Saúde, oriundas do Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

A parlamentar esclarece que o dinheiro pode ser usado na aquisição de insumos ou no reforço das dotações do Piso de Atenção Básica (PAB) e Média e Alta Complexidade (Incremento MAC).

Cidades beneficiadas

Foram beneficiados com a liberação dessas emendas os municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Jordão, Feijó, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Epitaciolândia, Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasiléia.