Nicolau destaca papel do MP no combate à pandemia no Acre

Rio Branco sedia até esta sexta-feira, 3, o 1º Encontro Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores do Ministério Público da Região Norte. O evento acontece em Rio Branco, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), reunindo, além de chefes e corregedores do MP, membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e da bancada de parlamentares federais do Acre.

A programação teve início na quarta-feira, 1º, quando foi lançado o Livro “Feminicídios no Acre: Uma realidade a ser enfrentada”, um diagnóstico produzido pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e Diretoria de Comunicação.

Na mesma solenidade, foi anunciado a instalação da Ouvidoria das Mulheres no Ministério Público do Estado do Acre. Trata-se de um canal especializado para receber denúncias de violência doméstica e familiar, criado pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Haverá, ainda, a entrega da Medalha do Mérito do Ministério Público do Acre, Grau Grão- Colar, ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público Militar, Antônio Pereira Duarte.

Convidado a falar durante a abertura, o deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) destacou o trabalho do Ministério Público no combate à pandemia no Acre. “No momento mais difícil que passamos, o Ministério Público esteve muito perto, em todos os municípios, auxiliando e fiscalizando. A diminuição nos casos é devido também a esse trabalho sério de todas as instituições. A Casa do Povo tem uma relação de muito respeito, já que tem nos ajudado a fazer as coisas da forma correta”, deixou claro Nicolau.