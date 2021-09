De 300 cirurgias eletivas, só 30 foram realizadas desde agosto no Juruá

Com palestras educativas sobre amamentação e entregas de kits de bebê para as mães, a prefeitura de Rodrigues Alves, encerrou nesta terça-feira, 31, as atividades do Agosto Dourado e Semana do Bebê.

Ao longo de todo o mês, em parceria com a Comissão Pastoral da Criança, órgão vinculado à Igreja Católica, as atividades incentivaram as mulheres à amamentar e ressaltaram a importância do ato no cuidado com os bebês.

Segundo o prefeito Jailson Amorim, as ações cooperam para a segurança, saúde, alimentação, convívio social e familiar, educação e desenvolvimento da primeira infância.

“O objetivo da gestão é garantir os direitos dos bebês e das gestantes”, enfatizou.